أجرأهن رانيا يوسف.. 20 صورة تكشف أبرز الإطلالات المثيرة للجدل خلال شهر أكتوبر

شهد شهر أكتوبر، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات النجمات والمشاهير التي اختلفت وتنوعت من فنانة لأخرى، وحرصت كل من الفنانات على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأبرز الإطلالات اللاتي تألقن بها خلال شهر أكتوبر.





ويعتبر شهر أكتوبر من أكثر الشهور اللاتي تألقت فيها النجمات والمشاهير بالأخص في مهرجان الجونة السينمائي ، الذي أثارت فيه الكثير من الإطلالات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.





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ولفتت نجمات الفن الأنظار حول إطلالاتهن وأزيائهن الجذابة والأنيقة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة سواء الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أو فستاتين السهرة التي تألقت الكثير منهن بها في مختلف المناسبات.





واعتمدت أغلب النجمات على ارتداء التصميمات التي تحمل توقيع الماركات ومصممين الأزياء العالمين، ومن أبرز النجمات التي جذبت الأنظار إليها خلال شهر أكتوبر هن الفنانة ليلي علوي، إلهام شاهين، بوسي شلبي.





كما أثارت بعض المشاهير الجدل بمجموعة من الملابس و الأزياء الغريبة و الغير تقليدية كان أبرزهن زوجة أحمد السقا و أمينة خليل، بالإضافة إلي هدي الأتربي ورانيا يوسف بسبب ملابسهن الجريئة.





إليكم أبرز إطلالات المشاهير خلال شهر أكتوبر.