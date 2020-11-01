بدون أدوية.. حيل تخلصك من الكوليسترول









ولا يقتصر الأمر على نظامنا الغذائي، وإليكِ حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول وعلاجات سريعة لخفض الكوليسترول وطرق لتقليل الكوليسترول بدون أدوية.







حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis، وجد الباحثون من جامعة كوبنهاجن أن مستويات الكوليسترول المتبقية في دم البالغين مرتفعة مثل كمية الكوليسترول الضار LDL









ويمكن أن يزيد النشاط البدني من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، أما الأطعمة المقلية فهى تحتوي على الدهون غير المشبعة التي ترفع الكولسترول. الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة هي المسئولة عن زيادة الكوليسترول السيئ.









بجانب الحقائق السابقة، إليكِ أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv".







