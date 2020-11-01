بدون أدوية.. حيل تخلصك من الكوليسترول

قد تؤدي السمنة والتوتر أيضًا إلى زيادة فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يساعد خفض المستويات المرتفعة من الكوليسترول فى الدم إلى التقليل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ولا يقتصر الأمر على نظامنا الغذائي، وإليكِ حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول وعلاجات سريعة لخفض الكوليسترول وطرق لتقليل الكوليسترول بدون أدوية.
حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول
وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis، وجد الباحثون من جامعة كوبنهاجن أن مستويات الكوليسترول المتبقية في دم البالغين مرتفعة مثل كمية الكوليسترول الضار LDL
ويمكن أن يزيد النشاط البدني من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، أما الأطعمة المقلية فهى تحتوي على الدهون غير المشبعة التي ترفع الكولسترول. الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة هي المسئولة عن زيادة الكوليسترول السيئ.
بجانب الحقائق السابقة، إليكِ أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv".
الثوم
الثوم فعال في تقليل بقايا الكولسترول الضار وLDL بشكل ملحوظ، يمكن أن يؤدي استهلاك 1/2 إلى 1 فص ثوم يوميًا إلى تقليل مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 9٪.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر ، وهو مصدر غني لمادة البوليفينول، توفر هذه المركبات فوائد صحية هائلة لجسم الإنسان، يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض بقايا وكوليسترول.
بذور الكزبرة
تم استخدام بذور الكزبرة لعلاج العديد من الأمراض، ويعد خفض الكوليسترول السيئ أحدها، وتحتوي بذور الكزبرة على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وبيتا كاروتين، والأهم فيتامين سي.
احم نفسك من الكوليسترول
ووفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"، قد يعرض الكوليسترول الشخص لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والشرايين المسدودة.
ووفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"، قد يعرض الكوليسترول الشخص لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والشرايين المسدودة.
إليك بعض الطرق البديلة الصحية حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول بسرعة:
- الإقلال من أكل اللحوم الحمراء بحيث لا يتخطى أكلها مرة أو مرتين أسبوعيا.
- الامتناع عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون.
- تناول منتجات الألبان عالية الدسم بدون خوف لكن باعتدال.
- الإكثار من أكل الأسماك الدهنية.
- تناول زيت السمك.
- الإكثار من زيت الزيتون.
- ولا مانع من أكل البيض المسلوق واحدة أو اثنتين يوميًا.