الضرائب تبدأ إجراءات لنشر الوعي الضريبي.. عقد حزمة من الندوات التثقيفية منتصف الشهر الجاري بالتعاون مع 134 جهة مشاركة

الضرائب:

134 شركة تشارك في ندوات تثقيفية لنشر الوعي الضريبي.. منتصف نوفمبر الجاري

تكليفات من المالية لنشر الوعي الضريبي واتفقنا مع النادي الأهلي لعقد ندوات تثقيفية





تعكف مصلحة الضرائب المصرية على تذليل العقبات التي تواجه الممولين لتقديم إقراراتهم الإلكترونية، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن رفع الوعي الضريبي والتيسير عليهم.









استراتيجية وزارة المالية

وأكد رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة تقوم بعقد الندوات التثقيفية على مستوى فروع مراكز التدريب التابعة للمصلحة بالمحافظات وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبى المختلف.









وقال "عبد القادر" إن تلك اللقاءات تسعى للترويج للمنظومة الإلكترونية التي تعكف على تطبيقها المصلحة والرد على جميع استفسارات المجتمع الضريبي، وكذا إصقال الموارد البشرية بالمصلحة بالقدرات والبرامج التدريبية لمعاونتهم على إنجاز مهامهم.









المجتع الضريبي

وقال محمد عبد الصمد الورداني، رئيس قطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب العامة، إن القطاع يعمل على استراتيجية وزارة المالية بشأن الانتقال لإحلال الإقرارات الإلكترونية للممولين محل الإقرارات الورقية، موضحا أن القطاع يقوم حاليا بتوعية الممولين بالمزايا التي تحققها المنظومة الإلكترونية لهم بالإضافة لتدريب 920 موظفا على مستوى المصلحة من خلال تنظيم 65 ندوة تثقيفية و8 دورات تدريبية لهم وللممولين للتعريف بالمنظومة الجديدة.





وكشف أنه تم بالفعل مخاطبة عدد من جهات مثل الغرف التجارية والنوادي وجمعيات رجال الأعمال للتنسيق معهم لعقد ندوات للممولين بأعداد كبيرة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع كل من الغرفة التجارية والنادي الأهلي واتحاد الصناعات وعدد من مكاتب المحاسبة لعقد سلسلة من الندوات.









الممول أبرز المعنيين









وأوضح أنه بالفعل تلقى قطاع التدريب العديد من طلبات الاشتراك فى الندوات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه جار تحديد مواعيد وأماكن تنفيذ هذه الندوات.









الإقرارات الإلكترونية





أو الاتصال على الرقم (01553471843) تليفونيا وواتساب، أو الاتصال بالرقم المختصر 16395 لمعرفة عنوان وتليفون أقرب مركز تدريب ضريبي "دخل".





خطوات نشر الوعي الضريبي

وكشفت مها على، رئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، عن بدء المرحلة الأولى من ندوات نشر الوعي الضريبي للإقرارات والفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع 134 شركة وممثلي المجتمع الضريبي اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، موضحة أن ذلك التوجه يأتي وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.





وقالت " علي" في تصريحات لها اليوم، إنه جرى التنسيق مع قطاع التدريب الضريبي بالمصلحة ووحدة الإعلام بغرض نشر البرامج وأوراق العمل علي المستوي الإعلامي، موضحة أنه تمت مخاطبة كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والغرفة الأمريكية، والغرفة الفرنسية، وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومجلس الأعمال المصري الكندى.





وأضافت أن المصلحة حريصة على نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى جميع الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية، وكذلك نشر جميع الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة، والصفحة الرسمية لها على فيسبوك.





وذكر أن 20 فرعا تابعا للقطاع على مستوى الجمهورية، جاهزا للقيام بالدور التدريبي والتوعية بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، إذ إنه من المخطط تنفيذ أكثر من 300 ندوة لدعم ذلك التوجه بنسبة 75% ستكون للممولين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل نشر إعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك" لدعوة جموع الممولين لحضور ندوات مجانية لشرح منظومة الإقرار الضريبى المميكن.وأشار محمد عبد الصمد، إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من ممولين، ومحاسبين، موضحًا أنه على من يرغب بالاشتراك من جمهور الممولين والمحاسبين تسجيل بياناته باتباع إحدى الخطوات التالية: إما التسجيل من خلال الرابط التالى:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qBKhaJLtyVOB8f6z8kAUIv-9WZKc66OjlnomfqBYSHRtig/alreadyrespondedوأوضحت أنه يتم عمل فيديوهات توعية على القناة الرسمية للمصلحة على "يوتيوب" مثل فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى فيديوهات عن محاور التطوير المختلفة التى تشهدها المصلحة، وعن الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة على الدور الذى يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية من الرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.