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محافظات

في حملة مكبرة.. تحرير 175 محضر إشغال طريق وفض الأسواق العشوائية بأبو قرقاص

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:58 م
الحملات على الاسواق
الحملات على الاسواق في المنيا
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أيمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة الإشغالات، والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات.

وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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ووجه المحافظ رؤساء المدن، وشرطة المرافق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف في تطبيق القانون، مؤكدا على الاستمرار في مواجهة كل مظاهر التعديات العشوائية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات، وأسفرت عن تحرير 175 محضر إشغال طريق وازالات ادارية ومحاضر تموينية وإزالة التعديات ونظافة وفتح الشارع أمام المارة.

كما وجه رئيس المركز، إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة كافة الاشغالات والمخالفات، من الباعة الجائلين، والمتعدين علي حرم الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة علي المحلات المتعدية علي نهر الطريق، ومتابعة عدم عودتها مرة أخري، ومنع أي تجمعات، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم.

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