في حملة مكبرة.. تحرير 175 محضر إشغال طريق وفض الأسواق العشوائية بأبو قرقاص

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات، وأسفرت عن تحرير 175 محضر إشغال طريق وازالات ادارية ومحاضر تموينية وإزالة التعديات ونظافة وفتح الشارع أمام المارة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات، وأسفرت عن تحرير 175 محضر إشغال طريق وازالات ادارية ومحاضر تموينية وإزالة التعديات ونظافة وفتح الشارع أمام المارة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية ، نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات، وأسفرت عن تحرير 175 محضر إشغال طريق وازالات ادارية ومحاضر تموينية وإزالة التعديات ونظافة وفتح الشارع أمام المارة.