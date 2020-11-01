AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: شطب غير مستحقي الدعم لتحسين الخدمة لبقية المواطنين.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:01 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لها دور مهم في توفير خمس إنتاج الناتج المحلي المصري، بالإضافة إلى توظيف ثلث الكثافة الوظيفية في مصر، موضحًا أن قطاع التموين المصري، قطاع نشط، يستوعب حجم كبير من العمالة .

وأَضاف الدكتور إبراهيم العشماوي، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عدد المستفيدين بالبطاقات التموينية بمنظومة الخبز، 72 مليون مواطن، والسلع التموينية الأساسية 64 مليون مواطن مستفيد.

وأوضح مساعد أول وزير التموين أن الدولة تحرص أن يذهب الدعم لمن يستحقه، سواء مواد غذائية أو سلع أخرى، موضحًا أن إجمالي دعم الدولة لكافة القطاعات 327 مليار جنيه، يذهب منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

ولفت "عشماوي" إلى أن الدولة المصرية خصصت مجموعة من المحددات، لتحديد من هم أكثر حاجة للدعم ، ومنها الإنفاق والملكية والحيازة، نظرًا لأنه تم اكتشاف أن هناك مواطنين مهاجرين، ويتم صرف الدعم الخاص بهم لمواطنين آخرين بالداخل .

وأشار "عشماوي" إلى أن وزارة التموين استبعدت الدعم عن من هم لديهم القدرة المالية ، مؤكدا أن المخصص للوزارة يجب أن يذهب إلى من هم أولى بالرعاية، موضحًا أن عمليات تصفية الغير مستحقين تتم من خلال التكامل مع قواعد البيانات للوزرات الأخرى ، مما ساهم في زيادة الدعم للمستحقين ، أكثر من الضعف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة.. دعم لبطاقات التموين لمدة 3 أشهر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إحالة كهربا للانضباط.. فتحي يودع جماهير الأهلي.. وموسيماني يشكر فايلر ويعد الخطيب بلقب إفريقيا

بعد إصابته بجلطة في المخ .. معلومات عن الفنان مجدي عبيد

لم تكن صدفة .. كواليس وأسباب خناقة فضل وكهربا فى احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري

بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين

لعدم تعافي حارس المرمى.. قلق في الرجاء المغربي قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

تفاصيل بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه وشعاره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في مصر

أسعار سيارة هيونداى فيرنا الجديدة فى مصر

شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير