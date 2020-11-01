التموين: شطب غير مستحقي الدعم لتحسين الخدمة لبقية المواطنين.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لها دور مهم في توفير خمس إنتاج الناتج المحلي المصري، بالإضافة إلى توظيف ثلث الكثافة الوظيفية في مصر، موضحًا أن قطاع التموين المصري، قطاع نشط، يستوعب حجم كبير من العمالة .





وأَضاف الدكتور إبراهيم العشماوي، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عدد المستفيدين بالبطاقات التموينية بمنظومة الخبز، 72 مليون مواطن، والسلع التموينية الأساسية 64 مليون مواطن مستفيد.





وأوضح مساعد أول وزير التموين أن الدولة تحرص أن يذهب الدعم لمن يستحقه، سواء مواد غذائية أو سلع أخرى، موضحًا أن إجمالي دعم الدولة لكافة القطاعات 327 مليار جنيه، يذهب منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.





ولفت "عشماوي" إلى أن الدولة المصرية خصصت مجموعة من المحددات، لتحديد من هم أكثر حاجة للدعم ، ومنها الإنفاق والملكية والحيازة، نظرًا لأنه تم اكتشاف أن هناك مواطنين مهاجرين، ويتم صرف الدعم الخاص بهم لمواطنين آخرين بالداخل .





وأشار "عشماوي" إلى أن وزارة التموين استبعدت الدعم عن من هم لديهم القدرة المالية ، مؤكدا أن المخصص للوزارة يجب أن يذهب إلى من هم أولى بالرعاية، موضحًا أن عمليات تصفية الغير مستحقين تتم من خلال التكامل مع قواعد البيانات للوزرات الأخرى ، مما ساهم في زيادة الدعم للمستحقين ، أكثر من الضعف.