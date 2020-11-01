بدء اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.





ويستعد مجلس النواب بعد قليل لعقد الجلسة البرلمانية الثانية من عمر الفصل التشريعي الأول لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ الجديدة.





وشهدت أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تواجدًا من أعضاء المجلسين ،حيث تصادف عقد اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بالتزامن مع عقد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.





وحرص عدد من نواب الشيوخ على التواجد من الصباح، حيث حرصوا على الالتقاء بالأمين العام للمجلس قبل الاجتماع.