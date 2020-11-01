AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بدء اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

ويستعد مجلس النواب بعد قليل لعقد الجلسة البرلمانية الثانية من عمر الفصل التشريعي الأول لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ الجديدة.

وشهدت أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تواجدًا من أعضاء المجلسين ،حيث تصادف عقد اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بالتزامن مع عقد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ. 

وحرص عدد من نواب الشيوخ على التواجد من الصباح، حيث حرصوا على الالتقاء بالأمين العام للمجلس قبل الاجتماع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بدء إجراءات انتخابات وكيلي مجلس الشيوخ

تسليم كارنيهات العضوية وبدء إعداد اللائحة الداخلية للشيوخ.. الأحد

مجلس الشيوخ يبدأ الحوار حول اللائحة الداخلية الأسبوع المقبل.. والأحد.. تسليم كارنيهات العضوية واستقبال النواب المعينين

رئيس مجلس الشيوخ يترأس لجنة تعديل اللائحة الداخلية

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتسليم كارنيهات العضوية.. غدا

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والانتهاء من تسليم كارنيهات العضوية.. اليوم

ترشيحاتنا

ماكنش ينفع.. ناقد رياضى يكشف أسباب الخلاف بين كهربا وفضل

شادى محمد يهاجم محمد فضل بعد خناقته مع كهربا

بعد أزمة كهربا.. محمد فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة غدا.. وأمطار غزيرة في سيناء

بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

دعاء الضيق والاكتئاب.. يفرج الهم ويصلح الحال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في مصر

أسعار سيارة هيونداى فيرنا الجديدة فى مصر

شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير