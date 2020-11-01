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تعليق غير متوقع من السفير الأمريكي بالقاهرة عن مهرجان الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:12 م
السفير الامريكي بالقاهرة،
السفير الامريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين
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فرح علاء الخولي
قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات المهمة والرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال السينما، وله أهمية كبيرة أيضا في صناعة الأفلام ولصانعي الأفلام.


وأضاف جوناثان كوهين، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن مثل هذه المهرجانات السينمائية تربط الدول ببعضها البعض من خلال مشاركتها بالأفلام المختلفة وتقييمها، ومشاهدة مدارس وثقافات أخرى في صناعة الفن.


وأشاد بدور الإعلام المصري وصناع السينما على جهودهم للمساهمة والمساعدة على ربط المخرجين المصريين والأمريكيين لتبادل الخبرات فيما بينهم في هذا المجال.


وأشار إلى أن الصورة التي ينقلها المهرجان، خاصة التنظيم، تعد في غاية الروعة وتعبر عن احترافية كبيرة، إلى جانب التشديد على الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه يريد المشاركة كل عام في هذا الحدث العملاق المهم.


وأكد حرصه في كل عام على المجيء من كاليفورنيا إلى مدينة الجونة للتمتع بها وبجوها وبطبيعتها الخاصة والمختلفة.

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