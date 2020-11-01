بأمر الرئيس .. الفيوم تنتظر أحدث جامعة أهلية في مصر

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارة البدء لإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وذلك في إطار المشروع القومى لإنشاء الجامعات الأهلية، على أن تنتشر هذه الجامعات على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.





وتقوم فلسفة الجامعات الأهلية الجديدة، على عدم تكرار البرامج في الجماعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل منظومة الجامعات الأهلية.









وفي الثالث من سبتمبر 2020 على الطلب المقدم من مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (175) بشأن إنشاء جامعة أهلية تتبع جامعة الفيوم.





ومن المقرر أن يتم إنشاء الجامعة الجديدة على أرض جامعة الفيوم التى تمتلكها بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 235 فدانا، وتم تكليف كلية الهندسة بجامعة الفيوم لوضع النماذج الإنشائية والمعمارية المناسبة للجامعة الجديدة وبما يتوافق مع المعايير العلمية لتصميم الجامعات.





وقامت الجامعة بتشكيل لجنة عليا وأخرى فنية لإعداد الدراسات واللوائح والبرامج المقترحة للبدء الفورى فى اتخاذ إجراءات التنفيذ على أن تكون البداية بعدد خمسة برامج دراسية متنوعة فى القطاعات المختلفة "الطبى ـ الهندسى ـ السياحة والآثار ـ الإعلام والاتصال ـ اللغات والترجمة".



