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فيديو جراف

فيديو جراف.. سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:01 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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ابمان عبداللطبف
أعلن البنك الأهلي عن خدمة جديدة وهي إتاحة خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لفئات النقد الصغيرة تشمل 5 و10 و20 جنيها ويصل الحد الأقصى لعمليات السحب إلى 1000 جنيه.

الخدمة متاحة بفروع البنك بـ12 محافظة بأكثر من 38 فرعا وتشمل "التجمع الخامس - المقطم - زهراء عين شمس - الشروق المركز الأوليمبي بالمعادي - الجولف سيتي بالعبور - الموسكي- الحمزاوي - العباسية - الزمالك - رابعة العدوية - العروبة - حلوان - تريومف - الهرم - 6 أكتوبر - النيل - العمرانية - المهندسين".

تلك الإجراءات تسعى لتقليل الضغط على الفروع والشبابيك ولمزيد من التفاصيل حول سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي شاهد الفيديو جراف التالى.



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