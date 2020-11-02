فيديو جراف.. سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عن خدمة جديدة وهي إتاحة خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لفئات النقد الصغيرة تشمل 5 و10 و20 جنيها ويصل الحد الأقصى لعمليات السحب إلى 1000 جنيه.
الخدمة متاحة بفروع البنك بـ12 محافظة بأكثر من 38 فرعا وتشمل "التجمع الخامس - المقطم - زهراء عين شمس - الشروق المركز الأوليمبي بالمعادي - الجولف سيتي بالعبور - الموسكي- الحمزاوي - العباسية - الزمالك - رابعة العدوية - العروبة - حلوان - تريومف - الهرم - 6 أكتوبر - النيل - العمرانية - المهندسين".
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تلك الإجراءات تسعى لتقليل الضغط على الفروع والشبابيك ولمزيد من التفاصيل حول سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي شاهد الفيديو جراف التالى.