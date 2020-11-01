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لاشين إبراهيم: نظر 248 تظلمًا بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون أجاز الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أنه تم تلقى محاضر من اللجان الفرعية والعامة فى الداخل والخارج، وتم نظر 248 تظلمًا للفصل فيها.

وأضاف لاشين ابراهيم بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه إعمالًا بقرار بالهيئة الوطنية للانتخابات تم ادراج اسم المرشح محمد حسنين محمد فى الكشوف النهائية للمقبولين بانتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظة المنيا بالمقعد الفردى اعمالًا للمادة 11 لقانون 2017 للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى انه سيتم اعادة الانتخابات بدائرة دير مواس.

 

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة اليوم.

 

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

 


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