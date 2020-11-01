دقيقة حداد من طالبات مدرسة أويش الصناعية لوفاة معلمة في مدرسة مجاورة

قامت اليوم طالبات مدرسة أويش الحجر الصناعية الفنية بنات بمحافظ الدقهلية، بالوقوف، دقيقة حدادا على روح "معلمة الفصل"، والتي لقيت مصرعها أمس أثناء تأدية عملها في مدرسة عمر بن خطاب الابتدائية.





فيما حملت الطالبات لافتات مكتوبا بها عبارات "مدرسة أويش الصناعية تشاطر مدرسة عمر بن خطاب الأحزان"، و"رحلتي عنا بجسدك ولكن باقية بعلمك وأخلاقك"، و"وداعًا شهيدة العلم".



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، أمس إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للواء طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة المنصورة من المستشفى العام، بوصول جثة سيدة وتعمل معلمة.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفية تدعى نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال، 59 سنة ومقيمة في قرية كفر الشنهاب، حاصلة على دبلوم معلمات، وتعمل مدرسة فصل بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأويش الحجر.



وبسؤال شهود العيان أكدوا أنها سقطت أثناء طابور الصباح وتوفيت وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية، أدى إلى سكتة قلبية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى صرحت بدفن الجثمان.