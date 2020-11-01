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حوادث

رئيس الوطنية للانتخابات: القوات المسلحة ساهمت في نقل ١٢٠٠ قاضٍ و٧٠ طنا من أوراق الاقتراع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:43 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد - محمد زهير
وجه المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للقوات المسلحة خلال مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في مرحلته الأولى.


وقال المستشار لاشين إبراهيم إن القوات المسلحة قامت بنقل 1200 قاضٍ و70 طنا من الأوراق الانتخابية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.


وأضاف أن القوات المسلحة ساهمت في نقل القضاة وأوراق الاقتراع إلى محافظات الصعيد والحدودية. 

 
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

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