AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوطنية للانتخابات تكشف موعد جولة الإعادة لانتخابات النواب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:42 م
المستشار لاشين ابراهيم،
المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
فرح علاء الخولي
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم الاقتراع في جولة الإعادة يومي السبت والأحد والاثنين الموافق 21 و22 و23 نوفمبر لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر أبناء مصر المقيمين في الداخل، وهذا تطبيقا للجدول الزمني للانتخابات.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا  للإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".
 
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة اليوم.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تدعو لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة المرحلة الأولى لاقتراع النواب غدا

بث مباشر.. إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2020

السلام الوطني في بداية مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو

فى 14 محافظة .. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

الهيئة الوطنية تستعد لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

ترشيحاتنا

بالأغلبية المطلقة.. الوطنية للانتخابات تعلن رسميا فوز أبو العينين عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد أبو العينين نائبا عن دائرة الجيزة والدقى والعجوزة..فيديو

شاهد.. بكاء عبدالباسط حمودة أثناء تشييع جثمان جارته إلى مثواها الأخير

تفاصيل مذكرة محمد فضل ضد كهربا بعد خناقة ليلة التتويج بالدورى

عرايس الوسط الفني.. خطوبة بشرى في الجونة.. وزواج درة على الأبواب

طاعون الدواجن.. ألمانيا تعلن ظهور فيروس خطير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومهم العالمي.. أفضل 4 أطعمة للنباتيين

بالفضي اللامع.. روجينا تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بعد نجاح جميلة عوض في تجسيده.. 3 طرق طبيعية لعلاج البهاق