كشف نسائي للسيدات.. حافظ أبو سعدة: ما حدث في مطار الدوحة انتهاك لحقوق الإنسان







قال الدكتور حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان ما قامت به سلطات مطار الدوحة وتعريض سيدات ركاب طائرة بالكامل للكشف امراض نساء بعد ان وجد العاملين في المكار طفل مولود حديثا في دورة مياه المخصصة للسيدات هو انتهاك كبير لحقوق الإنسان ، ولحقوق المرأة وفعل مشين جدا











واكد حافظ أبو سعدة في تصريح لـ" صدى البلد " ان الحادثة تمت في الوقت الذي كانت في الطائرة متجهة إلى استراليا حيث قامت السلطات بدعوة الركاب للتوجه للطائرة استعداد للاقلاع فتم توقيف الطائرة وتم تنزيل السيدات وتعريضهم للكشف الطبي على مناطق العفة للتعرف على السيدة التي انجبت الطلفل .







واوضح أبو سعدة أنه تم هذا الكشف بدون ارادة السيدات مما يشكل انتهاكا جسيما لحقوق السيدات مؤكدا ان قطر دولة لا تحترم حقوق الانسان سواء لمواطنيها او للمواطنين الاجانب علي اراضيها.



