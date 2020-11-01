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ثقافة

ورش فنية والمسرح الأسود ضمن فعاليات مشروع أهل مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
تواصلت الجولات التثقيفية والورش الفنية لليوم السابع على التوالى من فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال أسوان والقاهرة بزيارة المتحف المصري بالتحرير ليكتمل البرنامج الثقافي الذى شهد العديد من الزيارات منها أهرام الجيزة، قصر عابدين،الكنيسة المعلقة والمتحف القبطى بمجمع الأديان، حديقة الحيوان، قلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية.

ومن داخل أروقة المتحف استمع الأطفال لشرح ايمان شوكت، وأبتسام أبو الدهب مرشدى الجولة عن تاريخ بناء المتحف وأبرز مقتنياته والتى تضم آثار وممتلكات تمثل الحضارة المصرية بمختلف عصورها وأشهر ملوكها، حيث شاهد الأطفال تماثيل شيخ البلد، الملك خوفو والكاتب المصرى القديم والتى تعود للدولة القديمة، أما الدولة الوسطى فشاهد الأطفال تمثال أمنحتب الثانى وسنوسرت الأول وسنوسرت الثانى، بالإضافة لتماثيل الدولة الحديثة ومن أهمها تمثال الملكة حتشبسوت، تحتمس الثالث  وتوت عنخ أمون.

ووصولا للدور الثاني من المتحف شاهد الأطفال تمثال الملك أخناتون وكذلك ثالوث منقاورع والقناع الذهبى والتابوت الخاص بتوت عنخ أمون الذى تعد من أهم القطع الاثرية الذى يحتوى عليها المتحف، واختمت الزيارة بورش فنون تشكيلية لرسم لوحات من العصر الدولة الحديثة وأشهر ملوكها لتعكس مدى إنطباع الأطفال عن الزيارة باستخدام خامات وألوان مختلفة.

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