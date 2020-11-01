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شاهد .. رجل يلقي برأس بشرية مقطوعة في صندوق قمامة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل شوهد وهو يلقي رأسًا بشريًا بجوار صندوق قمامة بعد اكتشاف الجثة التي تنتمي إليها الرأس المقطوعة  في شقة قريبة من مكان الحادث.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية, ابلغ الشرطة على الفور  بعد أن شوهد المشتبه به وهو يحمل رأس ضحيته المقطوعة، ويخرجها من الحقيبة قبل أن يرميها ويهرب.


اعتقد الشهود في البداية بأن  الحادث الذي وقع في المدينة على أنه مزحة عيد الهالوين ، حيث ذكرت تقارير محلية أن الرجل أظهر رأسه لبعض المارة ومن بينهم أطفال.


 فيما تم إبلاغ  الشرطة في مدينة هويلفا جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية مع البرتغال في حوالي الساعة الثالثة مساءً يوم أمس بعد أن أدرك أفراد من الجمهور أن الرأس كانت حقيقيًا.


وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال المتهم في شقة مجاورة بعد الساعة 9 مساءً ، حيث اكتشف الضباط جثة الرجل الميت ، الموصوف بأنه صديق للمعتقل الذي كان يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا.


 و اظهرت لقطات اليوم للشرطة وهي تفحص الحقيبة التي تحتوي على الرأس بعد تطويق المنطقة.


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