بسبب أسطوانة بوتاجاز .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حريق منزل بملوي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حريق نشب بمنزل بقرية الشيخ عبادة التابعة إداريا لمركز ملوي، جنوب المنيا ، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ من مدير الحماية المدنية بملوي، بنشوب حريق بمنزل بقرية الشيخ عبادة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.





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وبالفحص تبين مصرع 5 وإصابة 2 آخرين نتيجة الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز.



