زوجان يصابان بالصدمة بعد رؤية صورة جنينهما.. يشبه الرئيس دونالد ترامب

أصيب زوجان بحالة من "الرعب" بعد أن أظهر فحص لطفلهما الذي لم يولد بعد أن له تشابهًا غريبًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، صدمت هانا سبيريت ، 31 عامًا ، وشريكها كارل ، 34 عامًا ، لرؤية طفلهما يشبه ترامب عبر أشعة السونار.





وأظهرت الأشعة أن الطفل لديه بعض الشبهة من الرئيس ترامب .





يمكن للزوجين ، وكلاهما مساعد خدمة العملاء ، يعيشان بمقاطعة لانكشاير، "رؤية ترامب فقط" عندما يلقون أعينهم على الصورة الأشعة الخاصة بطفلهما.





ويشعر هانا وكارل ، اللذان ليسا من المعجبين بالرئيس الأمريكي ، بالحيرة من تشابه طفلهما الصغير مع الرئيس الأمريكي المثير للجدل.