بعد إثارتها للجدل .. مصممة أزياء تعلق على ملابس رانيا يوسف في مهرجان الجونة

أكدت مي علام مصممة الازياء وخبيرة الموضة، أن الإطلالات التي ظهرت بها النجمة رانيا يوسف هي الأبرز بين نجمات الوسط الفني والإعلامي في مهرجان الجونة السينمائي من ناحية الاستايل والتصميم والأناقة حيث بدأت فعاليات المهرجان بفستان ساحر وأنيق للغاية يحتوي علي قماش تول مطرز ومصنع بالتربهات والورد لتناسب تقسيمة الجسم .





وأضافت، في يوم الافتتاح اختارت لون يناسب لونها جسمها وهو لون"البيج" الذي يظهرها باطلاله ساحرة ويناسب لون جسمها البرونزي وأعتقد أنه اللون المفضل لها وكذلك اللون الاسود الذي ظهرت به في حفل الختام والذي يحتوي علي الهاند ميل الجرئ والانيق من ناحية الاستايل؛ كما يحتوي علي تل مطرز واقمشه جامب سوت .





واستكملت، أما في فعاليات المهرجان ظهرت بإطلالة مميزة وأنيقة كالفستان الأزرق في اللون " الجولد" هذا تصميم قطعتين ولكن يظهر كقطعة واحدة مميزة وفستان أخر عبارة عن قماشة مطبوعة بشكل مميز مع الكشمير ولون البيج كما ظهرت بفستان أنيق للغاية لون اسود يحتوي علي كرانيش يختلف عن اللون التي ظهرت به في الختام يشبه تصميم البليز بشكل كلاسيك أنيق.





كما أكدت رانيا يوسف أفضل ممثلة ارتدت فساتين ضمن فعاليات المهرجان والأكثر جاذبية في التصميم والاستايل والألوان المتناغمة ذو الذوق الرفيع لذلك هي خطفت الأجواء بقوة كعادة كل مهرجان تلفت الأنظار فيه.