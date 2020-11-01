بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الأحد، 1 نوفمبر على انخفاض لمؤشر السوق العام بـ 9ر106 نقاط ليبلغ مستوى 02ر5336 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر1%.





وانخفض مؤشر السوق الرئيس 15ر46 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4285 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر90 مليون سهم تمت عبر 3637 صفقة نقدية، بقيمة 9ر4 ملايين دينار (نحو 15ر17 مليون دولار).





اقرأ أيضا:





كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر136 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5867 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر80 مليون سهم تمت عبر 5995 صفقة، بقيمة 6ر32 مليون دينار (نحو 1ر114 مليون دولار).





في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر56 نقطة ليبلغ مستوى 16ر4328 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 07ر74 مليون سهم تمت عبر 2846 صفقة نقدية بقيمة 19ر4 ملايين دينار (نحو 6ر14 مليون دولار).



