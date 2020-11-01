جامعة بنها تشارك في المنتدى الافتراضي للتعليم العالي الثلاثي بين الصين وفرنسا وإفريقيا

شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة في المنتدي الافتراضي للتعليم العالي الثلاثي بين الصين وفرنسا وافريقيا الذي نظمتة جامعة وهان الصينية في الفترة من 29-30 أكتوبر وذلك لمناقشة (التعليم العالي تحت تاثير وباء كورونا).





وتضمن المنتدي موضوعين رئسيين وهما تطوير طرق التدريس في التعليم العالي وامكانية استغلال العلاقات الدولية بين مؤسسات التعليم في تدريب العاملين بها وكانت اللغة الرسمية للمؤتمر هي اللغة الفرنسية.





وشارك في المنتدي ممثلا عن الجامعة الدكتور حسن محمد محمود البحراوي أستاذ الادب الفرنسي والفرانكوفوني ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الاداب حيث تحدث عن تاثير كوفيد 19 علي التعليم العالي بجامعة بنها : التحديات والفرص.





وكان مجلس جامعة بنها قد وافق في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، على ضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين ورئيس شركة وادى النيل للمقاولات لعضوية مجلس الجامعة من الخارج وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.





وأكد " السعيد " حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.





من جانبه أعرب المهندس هانى ضاحى عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة بنها، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة، فضلا عن دورها المجتمعي في خدمة أهالي محافظة القليوبية





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام ، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.