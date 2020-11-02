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اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يقدم منحة للنيجر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
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قسم الاقتصاد
قدم البنك الإفريقي للتنمية، منحة لحكومة النيجر بقيمة 35.4 مليون دولار أمريكي، وأفاد بيان صادر عن البنك، أن المنحة ستوجه لضمان الأمن الغذائي لقرابة المليون ونصف شخص وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في ظل انعدام الأمن الغذائي في غرب إفريقيا.

وأضاف البنك في بيانه الذي نقلته وكالات الأنباء النختلفة، أن الدعم المالي المقدم من البنك جزءٌ من برنامج تنمية الزراعة الأسرية الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

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وعلى صعيد منفصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قواتها نفذت عملية في شمال نيجيريا تمكنت خلالها من تحرير المواطن الأمريكي فيليب والتن الذي اختطف على أيدي مسلحين في النيجر في وقت سابق من الأسبوع، وجاء الإعلان الأمريكي بعد تصريح وزير الدفاع النيجيري أن الرهينة قد تم الإفراج عنه دون ذكر تفاصيل أخرى.


قال وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي إن مواطنا أمريكيا خُطف على أيدي مسلحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع قد أُفرج عنه، وأؤكد أنه تم الإفراج عن الرهينة الأمريكي الليلة الماضية"، بدون أن يدلي بتفاصيل عن ظروف الإفراج عنه أو مكان تواجده.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق أن تحرير المواطن الأمريكي المختطف تم بفضل عملية قامت بها القوات الأمريكية في شمال نيجيريا.

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