مصطفى البرماوي: موظفو تويتر وفيسبوك يعلنون دعم بايدن في انتخابات أمريكا

قال الدكتور مصطفى البرماوي خبير وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعاية في الانتخابات الأمريكية كبيرة جدا على تويتر وفيسبوك؛ موضحا أن ترامب لديه مشكلة مع وسائل الإعلام لذلك يتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي.





وأضاف خلال حلقة اليوم للتغطية الخاصة للانتخابات الأمريكية 2020، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، أن تويتر وفيسبوك واجها صدام مع ترامب لأنهم يعملوا على توثيق المعلومات المنشورة عليه، ومنها كانت معلومات عن نجل المرشح بايدن.





واضح البرماوي، أن عدد من موظفي فيسبوك وتوتير، أعلنوا دعمهم للمرشح بايدن خاصة بعد اختراق هاتف نجل بايدن وتسريب معلومات غير موثوقة.





وأكد البرماوي، ان معظم الموظفين العاملين في مجال التكنولوجيا يدعمون المرشح بادين ضد ترامب.