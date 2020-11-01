ترامب: جو بايدن السياسي الوحيد الذي طالب بزيادة الضرائب.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن المرشح الانتخابي للرئاسة الانتخابية جو بايدن هو السياسي الوحيد الذي قال "اننا سنزيد ضرائبكم" منذ عام مضي، مشيرا إلى أن جو بايدن يريد عمل صفقات مع شركات لن تفيد أمريكا بشئ تماما.





وأضاف «ترامب» خلال مؤتمره الانتخابي في "ميتشجان" اليوم، أن الصفقة الخضراء الجديدة هي تحويل الصناعات من إمريكا إلى الصين وهذه الصفقة سوف تضر بمصلحة أمريكا والمواطنين أجمع.





وتابع الرئيس دونالد ترامب، انه خفف من قيود السيدات اللاتي تعشن في ضواحي المدن الامريكية التي كانت مفروضة عليهن وجعلتهم يشعرون بالسعادة، مضيفا ان هذه القيود لو عادت عليهم مرة أخري لن تكون جيدة.





وأوضح دونالد ترامب، ان عند ايقاف الغاز والوقود النتيجة ستكون الكساد والزيادة فى اسعار الوقود الي أكثر ما هي عليه الان، متابعا "إذا قمتوا بانتخاب جو بايدن سوف يكون هناك آذي عظيم عليكم وسوف يصل الي أجيال قادمة".





وأشار إلى أنه قال فى حال انتخابكم لي سوف ينمو الاقتصاد بمعدل سريع جدا والمعدل الذي وصل اليه في النمو الاقتصادي 33.1% وهذا مؤشر جيد جدا.