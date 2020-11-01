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رياضة

المعارون ينصفون الأهلي.. غياب نجوم الأحمر عن قائمة هدافي الدوري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:15 م
محمد شريف
محمد شريف
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عمرو ابوبكر
توج أمس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه المباراة الأخيرة في المسابقة امام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة.

حقق الأهلي البطولة متصدراََ جميع الأرقام القياسية عدا هداف الدوري، فتواجد المارد الأحمر في الترتيب الاول كأقوى هجوم برصيد ٧٤ هدفا، وأقوى دفاع متلقياََ ٥ اهداف فقط وفي المركز الأول برصيد ٨٩ نقطة.

ولكن غاب لاعبو الأهلي الأساسيين عن لقب هداف الدوري الممتاز، وذلك ما أثار تساؤل نجوم الكرة والمحللين عن عدم اعتماد النادي الأهلي على مهاجم صريح.

وعلى الرغم من فقدان الأهلي لقب الهداف هذا الموسم ولكن تواجد اسم مميز من معاري النادي وهو محمد شريف المعار لنادي انبي الذي سجل ١٤ هدف هذا الموسم مزاحماََ عبد الله السعيد لاعب انبي صاحب المركز الاول بين هدافي البطولة برصيد ١٧ هدفا.

يعتبر محمد شريف من أبرز المهاجمين هذا العام بين لاعبي الدوري المصري، وأنه تمكن من الظهور بشكل مميز على الرغم من عدم مشاركته اساسياََ في جميع المباريات الا وأنه كان حاسماََ في نسبة كبيرة من الوقت الذي شارك به مع الفريق الانباوي.

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