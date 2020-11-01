ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا بالجزائر إلى 58 ألفا و272 مصابا و1973 وفاة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر جمال فورار، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 58 ألفا و272 حالة إصابة، و1973 حالة وفاة.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليوم - إن الجزائر سجلت 330 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و9 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 40 ألفا و395 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.



