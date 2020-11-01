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ترامب: معدل الاقتصاد الأمريكي في نمو مستمر .. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:18 م
ترامب
ترامب
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محمد حليم قنديل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بارك أوباما ترك له إرثا سيئا جدا لأنه مرشح جمهوري وليس ديمقراطيا كما كان، مشيرا إلى أنهم قالوا له ان الرياح لن تكون قوية في ميتشجان ولكن يعتقد ان الرياح قوية تصل إلى 20 ميلا في الساعة ولكنه يحب أهل ميتشجان ووقوفه معهم فى هذا الوقت يستحق هذا العناء.


وأضاف «ترامب» خلال مؤتمره الانتخابي في "ميتشجان" اليوم، أنه فاز في الانتخابات السابقة في ميتشجان ولو كان يعرف انه لم يفز في هذه الولاية لكان لم يأت إليها منذ البداية.


وتابع الرئيس دونالد ترامب، ان معدل الاقتصاد الامريكي في نمو مستمر، مضيفا أنه يريد النهوض المستمر بالولايات المتحدة في جميع القطاعات.


وأوضح ترامب، انه عند ايقاف الغاز والوقود النتيجة ستكون الكساد والزيادة فى اسعار الوقود الي أكثر ما هي عليه الان، متابعا "إذا قمتم بانتخاب جو بايدن سوف يكون هناك أذي عظيم عليكم وسوف يصل الي أجيال قادمة".


وأشار قائلا: فى حال انتخابكم لي سوف ينمو الاقتصاد بمعدل سريع جدا والمعدل الذي وصل اليه في النمو الاقتصادي 33.1% وهذا مؤشر جيد جدا.

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