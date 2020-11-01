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برلمان

علي عبد العال يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان إلى 15 ديسمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:12 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
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وشهدت الجلسة اليوم، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

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