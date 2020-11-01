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محدش يمشي عليه .. محافظ البحر الأحمر يوضح أسباب غلق طريق «رأس غارب - الزعفرانة»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:22 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك سيولا في عدد من المحافظات منها محافظة البحر الأحمر؛ موضحا أنه لا يوجد أي خسائر في الأرواح.
 

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأرصاد تحذر منذ عدة الأيام من الأمطار والسيول، لافتا الى أنه تم غلق طريق رأس غارب - الزعفرانة بسبب السيول الشديدة.


ومن جانبه قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ان السيول بدأت في الكيلو 60 بطريق رأس غارب - الزعفرانة، منوها بأن تجمع الأمطار جرف اتوبيسا للركاب ولم يصبهم اي مكروه والحمد لله.


وأشار حنفي،  خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، الى أنه تم توصيل الركاب إلى أماكن آمنة؛ لافتا الى أن المحافظة نبهت الأهالي الى أن هناك سيولا ولكن البعض لا يستجيب.


وأكد أنه تم توفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انجرفت عن الطريق.

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