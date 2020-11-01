AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بمشاركة النني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق آرسنال على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


بدأ اللقاء بضغط قوي من جانب آرسنال ولعب متقدما في مناطق مانشستر يونايتد، وظهرت محاولات أصحاب الأرض من أجل استخلاص الكرة وبداية الهجمات غير الجادة.


واقترب آرسنال كثيرًا من مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 14 بعد عرضية خطيرة من بيلليرين أرسلها إلى بيير إيميريك أوباميانج أرضية لكنها مرت من أمام المهاجم الجابوني والشباك.


وكان أول ظهور خطير من جانب مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 بعدما لعب راشفورد بينية طويلة رائعة ذهبت إلى جرينوود الذي سددها قوية لكن لينو حولها إلى ركنية.


وعادت خطورة آرسنال في الدقيقة 37 بعد هجمة بدأت من عرضية عن طريقة بيلليرين استقبلها أوباميانج ولعبها إلى لاكازيت لكن ليندلوف اعترض الكرة بمقدمة القدم قبل أن تصل للفرنسي.


وفي الشوط الثاني، تحصل فريق ارسنال على ضربة جزاء، حولها بيير أوباميانج إلى هدف لفريقه بنجاح في الدقيقة 69، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.


ولعب محترفنا المصري محمد النني مع فريقه ارسنال في مباراة اليوم كاملة وظهر بأداء رائع.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 12 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد النني ضمن تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد

أوباميانج يخيف وست هام برقم مميز

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يهاجم توتنهام بـ مارسيال وراشفورد

تشكيل مانشستر يونايتد وآرسنال المتوقع قبل قمة الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

سيول قوية تقطع طريق الغردقة - رأس غارب .. وإنقاذ ركاب أتوبيسين بعد احتجازهم وسط المياه.. شاهد

فى عيد ميلادها الـ48.. شاهد | أجرأ 10 إطلالات للفنانة غادة إبراهيم المثيرة للجدل

شاهد.. سمكة قرش ضخمة تلتهم" فيل بحر" وسط بركة من الدماء

بكلمات أبي بكر الصديق.. متحدثة الحكومة البريطانية توجه نصيحة للعالم

10 معلومات عن نقيب القراء الجديد

"القومي للطفولة": تسليم الطفل المتهم بالتعدي على أفراد الشرطة لذويه "عقوبة" .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطف الأنظار بأنوثتها.. شاهد | 10 إطلالات لـ زوجة عمر الشناوي أثارت الجدل

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة كاجوال.. شاهد

سيرين عبد النور بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير