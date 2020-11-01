مدافع الأهلي على أعتاب الرحيل إلى الجونة

كشف مصدر خاص عن اقتراب محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من تجديد الإعارة إلى فريق الجونة من جديد.





وقال مصدر بالأهلي إن المفاوضات قاربت علي الإنتهاء وسيحصل الجونة علي خدمات الجزار علي سبيل الإعارة لمدة عام.





واضاف أن اللاعب سيمدد تعاقده مع الاهلي لمدة خمس أعوام قبل الخروج للإعارة .





وأنهي نادي الإتحاد السكندري إجراءات ضم عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لمدة عامين علي سبيل الإعارة بعد مفاوضات مكثفة من محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر .





وكشفت مصادر خاصة أن مصيلحي طلب من محمود الخطيب إنهاء الأمر منذ فترة وتم الإنتهاء من كل شئ اليوم.





وقالت المصادر أن إعارة عمار حمدي تمت لمدة عامين مقابل 5 ملايين جنيه ، ومدد اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء علي بياض.



