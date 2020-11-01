حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM

حصلت شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM لتنضم لمثيلاتها من المحطات والشبكات التابعة للشركة التى تم حصولها على شهادة TSM سعيًا لتقديم أفضل خدمة، فى اطار توجيهات القيادة العليا والحرص على تقديم أفضل خدمه لانتاج مياه الشرب بجميع ارجاء محافظة القاهرة.
أكد المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، وانتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.