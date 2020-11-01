AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
حصلت شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM لتنضم لمثيلاتها من المحطات والشبكات التابعة للشركة التى تم حصولها على شهادة TSM سعيًا لتقديم أفضل خدمة، فى اطار توجيهات القيادة العليا والحرص على تقديم أفضل خدمه لانتاج مياه الشرب بجميع ارجاء محافظة القاهرة.

أكد المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، وانتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.
حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM
حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM
حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM
حصول شبكات وروافع مدينة نصر على شهادة الـ TSM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: تحليل المياه في المحطات والشبكات 24 ساعة يوميًا

رئيس شركة مياه الإسكندرية يعلن حصول محطة شرقي على شهادة TSM

رئيس شركة "مياه البحيرة": محطة مياه دمنهور 2 تحصُل على شهادة الجودة العالمية TSM فى الإدارة والتشغيل

رئيس شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى يشيد بتعاون الأجهزة التنفيذية

ترشيحاتنا

تريند الفن | الجهور يبحث عن حمو بيكا بعد حكم حبسه.. في عيد ميلاد دنيا عبد العزيز تعرف على عمرها

بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

أمطار تصل لحد السيول غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بعد رحيل حسام غالي.. الجونة يعلن عن ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي

لماذا صلاة العصر أربع ركعات ؟.. لا يعرفه الكثيرون

مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: معظم الأصوات في الانتخابات الأمريكية المبكرة تميل لـ جو بايدن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطف الأنظار بأنوثتها.. شاهد | 10 إطلالات لـ زوجة عمر الشناوي أثارت الجدل

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة كاجوال.. شاهد

سيرين عبد النور بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير