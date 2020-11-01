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توك شو

تعليم النواب: زيادات المعلمين الأخيرة مرضية في ظل الأوضاع الحالية.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:54 م
سامي هاشم
سامي هاشم
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قسم التوك شو

قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن القانون بدأ بتوجيه من الرئيس السيسي،  بضرورة تحسين أحوال المُعلمين المادية والاجتماعية ، لأن المُعلم هو رائد التنمية والتغيير في أي مجتمع من المجتمعات .

وأضاف " سامي هاشم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " على قناة " الحياة " ، أن هذا التوجيه صدر من رئيس الجمهورية للحكومة ، وبدأت الحكومة بوضع القانون بالتنسيق مع مع وزارة التعليم ، والتعليم الفني، ومشيخة الأزهر .

وتابع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، أن القانون ينص على إضافة بعض الزيادات للمعلمين وللعاملين ، ومكافآت الامتحانات ، أيضًا زيادات للإدارة لأنهم لم يتم إصدار أي زيادات لهم من قبل، وبالتالي فإن القانون يضم حزمة من الزيادات التي تعمل تحسين الدخل للمعلم بصفة عامة .

وأكد " هاشم " ، أن قانون تحسين أوضاع المعلمين لم يتم إجراء التعديل فيه إلا تعديلات طفيفة بعد إرساله من الحكومة للبرلمان ، ولكن النسب ثابتة ، وكان قانون 139 الخاص بالمادة 189 ، ينص على أن كبير المعلمين له 180 جنيه شهريًا ، والمعلم الخبير له 165 جنيه ، والمعلم الأول " أ " له 125 جنيه ، والمعلم الأول 100 جنيه ، والمعلم والمعلم المساعد له 75 جنيهًا .

وأشار إلى أن الحوافز في القانون الجديد تُصرف على الأداء الشهري للمعلم أي وفقًا للتقييم بجانب حوافز البدل ، و أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي سيحدد موعد منح هذه المكافاءات والحوافز  .

وأوضح ان قانون التعليم الخاص بالمادة 79 ، ينص على أن مدير المدرسة وشيخ المعهد الأزهري له حافز حوالي 250 جنيه شهريًا ، ووكيل المدرسة أو وكيل المعهد 150 جنيهًا شهريًا .

وأضاف أن حزمة المكافآت التي سيأخذها المعلمين تبعًا للقانون الجديد، تنص أيضًا على أن مكافاءات امتحانات النقل تُصرف لكافة العاملين في وزارة التعليم ، والتعليم الفني ، والمعهد الأزهري وليس المعلمين فقط .

وأنهى " هاشم " حديثه ، أن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية يستيد منه كل العاملين بالمهنة التعليمية ، من موظفين والمعلمين والادارين وكل من يعمل داخل المنظومة التعليمية ، حيث يتم تقديم كافة الخدمات، لذلك نعمل على استمرارية خدمات الصندوق وإمكانية الصرف على كل العاملين ،والمساواه بينهم سواء التعليم الحكومي او التعليم الخاص.

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