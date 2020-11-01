تعليم النواب: زيادات المعلمين الأخيرة مرضية في ظل الأوضاع الحالية.. فيديو

قال الدكتور سامي
هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن القانون بدأ بتوجيه من الرئيس السيسي، بضرورة تحسين أحوال المُعلمين المادية
والاجتماعية ، لأن المُعلم هو رائد التنمية والتغيير في أي مجتمع من المجتمعات .
وأضاف " سامي
هاشم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " على قناة
" الحياة " ، أن هذا التوجيه صدر من رئيس الجمهورية للحكومة ، وبدأت
الحكومة بوضع القانون بالتنسيق مع مع وزارة التعليم ، والتعليم الفني، ومشيخة
الأزهر .
وتابع رئيس لجنة
التعليم بمجلس النواب ، أن القانون ينص على إضافة بعض الزيادات للمعلمين وللعاملين
، ومكافآت الامتحانات ، أيضًا زيادات للإدارة لأنهم لم يتم إصدار أي زيادات لهم
من قبل، وبالتالي فإن القانون يضم حزمة من الزيادات التي تعمل تحسين الدخل للمعلم
بصفة عامة .
وأكد " هاشم
" ، أن قانون تحسين أوضاع المعلمين لم يتم إجراء التعديل فيه إلا تعديلات
طفيفة بعد إرساله من الحكومة للبرلمان ، ولكن النسب ثابتة ، وكان قانون 139 الخاص
بالمادة 189 ، ينص على أن كبير المعلمين له 180 جنيه شهريًا ، والمعلم الخبير له
165 جنيه ، والمعلم الأول " أ " له 125 جنيه ، والمعلم الأول 100 جنيه ،
والمعلم والمعلم المساعد له 75 جنيهًا .
وأشار إلى أن الحوافز
في القانون الجديد تُصرف على الأداء الشهري للمعلم أي وفقًا للتقييم بجانب حوافز
البدل ، و أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي سيحدد موعد منح هذه المكافاءات والحوافز .
وأوضح ان قانون
التعليم الخاص بالمادة 79 ، ينص على أن مدير المدرسة وشيخ المعهد الأزهري له حافز
حوالي 250 جنيه شهريًا ، ووكيل المدرسة أو وكيل المعهد 150 جنيهًا شهريًا .
وأضاف أن حزمة
المكافآت التي سيأخذها المعلمين تبعًا للقانون الجديد، تنص أيضًا على أن
مكافاءات امتحانات النقل تُصرف لكافة العاملين في وزارة التعليم ، والتعليم الفني
، والمعهد الأزهري وليس المعلمين فقط .
وأنهى " هاشم
" حديثه ، أن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية يستيد منه كل العاملين
بالمهنة التعليمية ، من موظفين والمعلمين والادارين وكل من يعمل داخل المنظومة
التعليمية ، حيث يتم تقديم كافة الخدمات، لذلك نعمل على استمرارية خدمات الصندوق
وإمكانية الصرف على كل العاملين ،والمساواه بينهم سواء التعليم الحكومي او التعليم
الخاص.