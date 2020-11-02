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تعليم

آداب القاهرة.. تعرف على خدمات رعاية شباب الكلية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، تقديم خدمات متكاملة إلكترونيًا ، لجميع طلاب الكلية  تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .

‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :

https://docs.google.com/forms/d/e 1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform

وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :

-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب 
-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة 
-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين 
-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة 


‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا ‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.


أوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

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