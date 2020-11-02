آداب القاهرة.. تعرف على خدمات رعاية شباب الكلية

أعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، تقديم خدمات متكاملة إلكترونيًا ، لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :





https://docs.google.com/forms/d/e 1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform





وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :





-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب

-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة

-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين

-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة









‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا ‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.









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