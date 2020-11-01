شوقي: نعمل على تحديد ثمن الخدمة المقدمة وأجور المعلمين بالمدارس الخاصة .. فيديو





وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي"، إنه لحل المشكلة المزمنة نحاول تغيير طريقة إدارة المنظومة بالكامل، بمساعدة الجهات المعنية بحوكمة المدارس الخاصة، لافتا إلى إن وزارة التعليم ستضلع بمهامها أيضا في هذا الشأن، إضافة إلى مناسبة المصاريف للخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة.





وتابع وزير التربية والتعليم: الوزارة هـ تقيم ثمن الخدمات وولى الأمر هيبقى عارفها.







وأوضح شوقي أن الخزانة العامة ستتحمل 6.6 مليار جنيه بخلاف بالأعباء التأمينية، معقبا:" احنا عارفين ان المدرسين يستحقوا اكتر من كده والزيادة هتم بالتدريج".

وقال شوقي أن إجمالي الزيادة الشهرية للمعلم المساعد 390 جنيه، كبير المعلمين 630 بخلاف حافز الإدارة المدرسية، معقبا:" لو كبير المعلمين بيشتغل مدير مدرسة الزيادة ستكون 830 جنيه".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة باليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، نهائيا. وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني، أن 2.1 مليون من المعلمين في التعليم العام والأزهري ومعاونيهم يستفيدون من قانون زيادة رواتب المعلمين.





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، إن المشاكل المزمنة للتعليم ومنها مشاكل المدارس الخاصة وما يتقاضاه المعلمين بالمدارس مقارنة بما يدفعه الأهالي لهذه المدارس سوف يتم حلها بنهاية العام الجاري..