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حوادث

على 8 مقاعد.. 16 مرشحا يخوضون الإعادة بانتخابات بنى سويف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
انتخابات
انتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى جولة الاعادة بمحافظة بنى سويف .

وأكدت الهيئة أن 16 مرشحا يخوضون جولة الإعادة فى 4 دوائر وهم بنى سويف وببا وناصر واهناسيا التابعين لمحافظة بنى سويف على 8 مقاعد وهم: 

فى دائرة ناصر يخوض كل من: محمد جنيدى، وعصام عبد العزيز، وعبد الحكيم مسعود، وعماد اليماني.

وفى دائرة بنى سويف يخوض كل من: محمد حسان، ومحمد رجب وثروت الداعورى، وعبد الرحمن محمد .

وفى دائرة ببا يخوض كل من: حسام محمد، وطه بهجت، وأحمد أبو زيد، وطارق مجاور، وحسين عبد الطيف، ومحمود أبو زيد.

وفى دائرة إهناسيا يخوض كل من: سيد محمد، وسامى معوض.

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