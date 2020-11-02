على 8 مقاعد.. 16 مرشحا يخوضون الإعادة بانتخابات بنى سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى جولة الاعادة بمحافظة بنى سويف .





وأكدت الهيئة أن 16 مرشحا يخوضون جولة الإعادة فى 4 دوائر وهم بنى سويف وببا وناصر واهناسيا التابعين لمحافظة بنى سويف على 8 مقاعد وهم:





فى دائرة ناصر يخوض كل من: محمد جنيدى، وعصام عبد العزيز، وعبد الحكيم مسعود، وعماد اليماني.





وفى دائرة بنى سويف يخوض كل من: محمد حسان، ومحمد رجب وثروت الداعورى، وعبد الرحمن محمد .





وفى دائرة ببا يخوض كل من: حسام محمد، وطه بهجت، وأحمد أبو زيد، وطارق مجاور، وحسين عبد الطيف، ومحمود أبو زيد.





وفى دائرة إهناسيا يخوض كل من: سيد محمد، وسامى معوض.



