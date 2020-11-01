AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد تذليل المعوقات.. تعليم بني سويف تعلن بدء الدراسة بمدرسة عزبة نصير

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:39 م
مدرسة عزبة نصير
مدرسة عزبة نصير
Advertisements
محمد عبدالحليم
أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف  بدء الدراسة "اليوم الأحد"، بمدرسة عزبة نصير المشتركة  للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سمسطا التعليمية، بعد ما تم الانتهاء من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية بالمدرسة من أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المعمل والمكتبة وغيرها من الاحتياجات  اللازمة لتشغيل المدرسة. 

جاء ذلك خلال تواصلها مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لاستعراض الجهود والإجراءات المنفذة  لتشغيل المدرسة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ السابقة بتذليل معوقات دخول المدرسة الخدمة واستجابة لمطلب أولياء الأمور والأهالي بالعزبة، خاصة بعد شكواهم من بٌعد المسافة التي كان يقطعها أبناؤهم يوميا في طريق ذهابهم وعودتهم إلى ومن مدارس القرى والعزب المجاورة.
 
إقرأ ايضا : 

 وأعربت وكيلة الوزارة عن شكرها للمحافظ لتوجيهاته بسرعة تذليل بعض المعوقات التي كانت سببًا في تأخر دخول المدرسة الخدمة، مشيرة إلى زيارتها السابقة للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات لخول المدرسة الخدمة التعليمية بداية من اليوم الأحد، منوهة عن فرحة الأهالي وأولياء الأمور بالعزبة بتشغيل المدرسة . 

وأضافت وكيلة الوزارة أن المدرسة نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية نصف فدان وتتكون من دور أرضى و3 علوي وتضم 11 فصلا دراسيا، بواقع 3 فصول إعدادي بصفوفها الثلاث ، و6 فصول ابتدائي و فصلين رياض أطفال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورات مياه مشتركة بين الطلاب..مجلس أمناء مدرسة ببني سويف يدق أجراس الخطر

بإجمالي 42 فصلا.. مدرسة لغات جديدة تدخل الخدمة بمنطقة ابني بيتك في المنيا

تمهيدا لتشغيلها.. محافظ المنيا يتابع التجهيزات بمدرسة المتفوقين "صور"

شاهد.. تطوير مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بالحمام

ترشيحاتنا

بعد رحيل حسام غالي.. الجونة يعلن عن ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي

بعد تبنيه مشكلة أجور المعلمين.. أبرز 8 تصريحات للنائب محمد أبو العينين

عمار حمدي يكشف دور حسام عاشور في تعاقده مع الاتحاد.. وموقفه من مفاوضات بيراميدز

يتضمن ألفاظا بذيئة.. فيديو جديد للطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

كهربا مش غلطان.. لميس الحديدي تعلق على خناقة تتويج الأهلي بدرع الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

طريقة تحضير شوربة فريك.. 4 وصفات مختلفة

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام