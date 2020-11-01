بعد تذليل المعوقات.. تعليم بني سويف تعلن بدء الدراسة بمدرسة عزبة نصير

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية و التعليم ببني سويف بدء الدراسة "اليوم الأحد"، بمدرسة عزبة نصير المشتركة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سمسطا التعليمية، بعد ما تم الانتهاء من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية بالمدرسة من أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المعمل والمكتبة وغيرها من الاحتياجات اللازمة لتشغيل المدرسة.





جاء ذلك خلال تواصلها مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لاستعراض الجهود والإجراءات المنفذة لتشغيل المدرسة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ السابقة بتذليل معوقات دخول المدرسة الخدمة واستجابة لمطلب أولياء الأمور والأهالي بالعزبة، خاصة بعد شكواهم من بٌعد المسافة التي كان يقطعها أبناؤهم يوميا في طريق ذهابهم وعودتهم إلى ومن مدارس القرى والعزب المجاورة.

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وأعربت وكيلة الوزارة عن شكرها للمحافظ لتوجيهاته بسرعة تذليل بعض المعوقات التي كانت سببًا في تأخر دخول المدرسة الخدمة ، مشيرة إلى زيارتها السابقة للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات لخول المدرسة الخدمة التعليمية بداية من اليوم الأحد، منوهة عن فرحة الأهالي وأولياء الأمور بالعزبة بتشغيل المدرسة .



