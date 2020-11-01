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أخبار العالم

تنفيذ مخطط أوباما.. إعلامية كويتية: فوز بايدن معناه عودة الفوضى وسيكون أمرا كارثيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:24 م
ترامب - جو بايدن
ترامب - جو بايدن
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مـيــــس رضـــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن هناك مخاوف من فوز المرشح الأمريكي جو بايدن فى الانتخابات الإمريكية المقرر انطلاقها 3 نوفمبر الجاري . 

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن فوز بايدن معناه عودة الفوضى والدمار للشرق الأوسط واستكمال مخطط التقسيم لشرق أوسط جديد وسعى لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي السابق باراك آوباما والمرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وأحبطه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو . 

ولفتت "الرشيد"، إلى أن بايدن تدعمه الماسونية الصهيونية التى تخطط لدمار العالم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن فوزه سيكون أمرًا سيئًا للغاية وكارثيًا.

وأشارت إلى أن فوز ترامب  بولاية جديدة أيضًا يعنى أنه سيكون أخر رئيسا للولايات المتحدة الأمريكي وبعدها تتفكك الولايات المتحدة كما حدث مع الإتحاد السوفيتي ليتشكل أقطاب جديدة للعالم. 

فى سياق متصل، حذر خبراء من أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد يؤثر سلبا على ديناميكيات الدولار في السوق العالمية.

وتوقع خبراء أن يتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1% - 2% أمام اليورو في ظل إجراءات تحفيز الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، والتي تعني بشكل فعلي طباعة النقود.

وقال إدوارد غولوسوف، رئيس مجلس إدارة أعمال الاستثمار والتأمين في BCS World of Investments: "انتصار بايدن سيكون سلبيا إلى حد ما على ديناميكيات الدولار، لأن التحفيز الإضافي هو ضخ الأموال في الاقتصاد، أي صباعة النقود التي تجعل من العملة أرخص، فيما انتصار ترامب سيكون إيجابيا إلى حد ما على العملة الأمريكية".

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستتبنى حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد، سواء فاز بايدن أو ترامب، لكن الحزمة من المتوقع أن تكون أكبر في حال فوز بايدن.

كما ناقشت صحف بريطانية القلق حول فوز بايدن ومفاوضات "بأثر رجعي" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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