ضبط 39 طن أرز تموينى بداخله حشرات بمخزن فى بنى سويف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 39 طن "أرز تموينى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة مخزن بإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة بنى سويف.



