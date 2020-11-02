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حوادث

ضبط 39 طن أرز تموينى بداخله حشرات بمخزن فى بنى سويف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
ارز فاسد
ارز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 39 طن "أرز تموينى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة مخزن بإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة بنى سويف.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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