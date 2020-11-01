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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:24 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مسبوقة  برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق.

وفي بيان لها، قالت هيئة الأرصاد: بمشيئة الله تعالى، يُتوقّع هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة؛ تشمل السواحل منها)،  كذلك على مناطق (الجوف والحدود الشمالية وحائل)،  وأجزاء من مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة تتراوح بين 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15و38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.


ولفتت هيئة الأرصاد إلى ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 10-30كم/ساعة، مع ارتفاع الموج    بين نصف المتر إلى متر

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