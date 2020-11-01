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المالية: إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التعليم وعلى رأسهم المعلمين تحتاج إلى إصلاح، معقبا: الوضع التي وصلت له منظومة التعليم ليس وليد اللحظة بل مر عليه الكثير من السنوات.


ولفت إلى أن الزيادات تترواح من 285 حتى 420 جنيه وذلك بعد خصم التأمينات، مشيرا إلى أن هناك صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، والمالية ستضخ فيه نصف مليار جنيه بالإضافة إلى موارد أخرى تصل إلى ربع مليار جنيه سنويا.

وأكمل "معيط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أن اليوم الدولة تريد زيادة عدد الفصول الدراسية وتحسين جودة التعليم وأيضا تحسين أحوال المعلمين والقائمين علىالمنظومة التعليمية، معقبا: الرئيس السيسي في 2018 قال إن التعليم والصحة والثقافة والإصلاح الإداري هم أولويات المرحلة القادمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي في شهر 9 الماضي وجه الوزارة بأن تتخذ خطوات لتحسين الأحوال المالية للمعلمين، معقبا: على الفور الوزارة تحركت وقامت أخذت بعض الخطوات.

وأوضح أن الدولة والحكومة على دراية كاملة بأن التعليم والصحة يحتاجون إلى مبالغ ضخمة من أجل تطويرهم، متابعا: هناك إيمان مطلق داخل الرئيس والحكومة بأعطاء منظومتى التعليم والصحة أكثر مما ينبغي.

وتابع: "نفسنا نعمل أكثر وأكثر للتعليم والصحة"، وفي يناير القادم سيحصل المعلم على ال50% زيادة لحاصة ببدل المعلم، وأيضا 50% زيادة خاصة ب بدل الأداء و 25% زيادة لمكافأة الامتحانات، معقبا: أصبح هناك حوافز لمدير المدرسة والوكيل تصل إلى 200 و150 جنيه.


وأشار إلى أن هناك دراسة مع وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على جزء من مكافأة الامتحانات يتم صرفها شهريا بدلا من أن يحصل عليها المعلم مرة واحدة.

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