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هالة زايد : فرضية إغلاق المدارس في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة .. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:40 م
هالة زايد
هالة زايد
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن  50% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن 35 ومنهم 30% فوق سن الـ50   لافتة الى انه 80% من إصابات مصر فوق سن 25 والاطفال من سن 0 الى سنتين نسبته 0.4 % ومن سن سنتين الى 5 سنوات 0.2% ومن سن 5 سنوات الي 15 سنة نسبتهم 1.1 % .

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن  الأطفال علي مستوي العالم ليس في مصر فقط هم أقل الاصابات بفيروس كورونا واكدت علي ان غلق وفتح المدارس هذا بناء علي قرار   لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء .

وأوضحت هالة زايد ، ان  فرضية إغلاق المدارس حتى في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة والإغلاق الشديد لم يعد مقبول وبرامج التطعيمات تم تجاهلها علي مستوى العالم بشكل كبير   .

وتابعت : ان  العالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات خصوصا في الدول التي انخفض بها درجات الحرارة مؤكدة علي أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا قلت علي مستوي العالم .

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