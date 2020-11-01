هالة زايد : فرضية إغلاق المدارس في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة .. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن 50% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن 35 ومنهم 30% فوق سن الـ50 لافتة الى انه 80% من إصابات مصر فوق سن 25 والاطفال من سن 0 الى سنتين نسبته 0.4 % ومن سن سنتين الى 5 سنوات 0.2% ومن سن 5 سنوات الي 15 سنة نسبتهم 1.1 % .





وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأطفال علي مستوي العالم ليس في مصر فقط هم أقل الاصابات بفيروس كورونا واكدت علي ان غلق وفتح المدارس هذا بناء علي قرار لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء .





هالة زايد ، ان فرضية إغلاق المدارس حتى في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة والإغلاق الشديد لم يعد مقبول وبرامج التطعيمات تم تجاهلها علي مستوى العالم بشكل كبير . وأوضحتإغلاقحتىالأوروبيةوالإغلاقمستوى





وتابعت : ان العالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات خصوصا في الدول التي انخفض بها درجات الحرارة مؤكدة علي أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا قلت علي مستوي العالم .



