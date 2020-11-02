سخر من نوح وعصا موسى.. أردوغان يتستر على رسام كاريكاتير يسيء للرسل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تركيا تتخذ حب الرسول غطاءً لما تقوم به، موضحا "تركيا تقوم بكل ما حرمه رسول الله، من اغتصاب الأراضي، والقتل بغير حق، وتشريد المواطنين وغيرها من الجرائم".





وأضاف "الإبراشي"، أثناء تقديم برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن هناك صحفًا تركية تستخدم رسومات مسيئة للأديان، متابعا "هناك رسام كاريكاتير تركي شهير قام بالإساءة إلى سيدنا نوح".





وتابع "كما كتب الرسام التركي حوارات جنسية تخيلية بين الحيوانات المتواجدة على سفينة سيدنا نوح بشكل غير لائق، كما سخر من عصا موسى، وكل هذا في جريدة تتبع حزب أردوغان".



