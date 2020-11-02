سقوط مفاجئ.. وفاة شاب بسبب سوس النخل الأحمر في الأقصر.. شاهد

قال الطيب عبدالله حسن، خال الشاب المتوفي نتيجة سقوط نخلة عليه نتيجة تأكلها بفعل حشرات "سوس النخل"، إن الشاب المتوفى كان في عمر الـ 15، وتوفى نتيجة سقوط نخلة عليه بالفعل.



وأكمل "عبدالله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حشرات سوس النخل تعمل على تأكل الجزء الداخلي للنخلة حتى يصبح مفتت من الداخل بالكامل، وذلك عن طريق مخالب، معقبا: شكل النخل من الخارج بيكون كما هو ولكن من الداخل بتكون مهمشة.



وروى أن الشاب خرج من الجامع هو واخواته واثناء مرورهم سقطت النخلة على الشاب، معقبا: هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة ودمرت العديد من النخل.



وأضاف محمد كمال، الباحث الزراعي، أن سوس النخل يتغذى على الحزم الوعائية الداخلية للنخل، معقبا: المزارع يمكن ان يتعرف على وجود تلك الحشرات من خلال وضع أذنه على النخل وعليه سيصل إليه صوت التأكل من الداخل.

