AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سقوط مفاجئ.. وفاة شاب بسبب سوس النخل الأحمر في الأقصر.. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال الطيب عبدالله حسن، خال الشاب المتوفي نتيجة سقوط نخلة عليه نتيجة تأكلها بفعل حشرات "سوس النخل"، إن الشاب المتوفى كان في عمر الـ 15، وتوفى نتيجة سقوط نخلة عليه بالفعل.

وأكمل "عبدالله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حشرات سوس النخل تعمل على تأكل الجزء الداخلي للنخلة حتى يصبح مفتت من الداخل بالكامل، وذلك عن طريق مخالب، معقبا: شكل النخل من الخارج بيكون كما هو ولكن من الداخل بتكون مهمشة.

وروى أن الشاب خرج من الجامع هو واخواته واثناء مرورهم سقطت النخلة على الشاب، معقبا: هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة ودمرت العديد من النخل.

وأضاف محمد كمال، الباحث الزراعي، أن سوس النخل يتغذى على الحزم الوعائية الداخلية للنخل، معقبا: المزارع يمكن ان يتعرف على وجود تلك الحشرات من خلال وضع أذنه على النخل وعليه سيصل إليه صوت التأكل من الداخل.
 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج البق .. هترتاح من الإزعاج نهائيا

الخاطبة سوسو تكشف أسرار المهنة.. وإتمام 300 عقد زواج

عمي رفض يديني مصروف المدرسة.. صبرية تعمل في جني ثمار النخل.. فيديو

عاشت بداخله لمدة عام.. شاهد استخراج 20 دودة حية من عين رجل

سقطت عليه نخلة بعد الجمعة .. مصرع شاب بعد خروجه من المسجد بالأقصر

ترشيحاتنا

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

الباز لـ والد الطفل المعتدى على فرد شرطة: أنت بتدلع ابنك دلعه فى بيتك

سيول تضرب وادي وتير بسانت كاترين وطور سيناء.. شاهد

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور