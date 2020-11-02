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رياضة

علاء وحيد: توصلنا لاتفاق مبدئي لعودة فخر الدين بن يوسف.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
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حسن العمدة
أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد.

وقال وحيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " كنا بصدد شكوى فخر الدين بن يوسف بعد إعلان الصحافة التونسية عزم اللاعب شكوى الدراويش فى الفيفا، ولكن بعد تصريحاته التليفزيونية وأسلوبه المحترم عن القلعة الصفراء قررنا التراجع عن الشكوى".
 
وأضاف: " ودخلنا فى مفاوضات لاستعادته، وبالفعل توصلنا لاتفاق مبدئى وسنعلن التفاصيل فى وقتها".

ونجح نادي الاسماعيلي فى ضم 3 صفقات اجانب سوبر لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للدوري المصري الجديد.

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