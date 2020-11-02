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مرأة

توقفي عن تناولها.. أطعمة تسبب السلس البولي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يؤثر سلس البول على ملايين النساء فهو عبارة عن تسرب البول أثناء أنشطة الحياة اليومية إليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعه تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".

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وفقا لموقع هيلث تعد النساء  أكثر عرضة لسلس البول  بعد سن الـ"40"

- بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم.
- الشيخوخة والتى تؤدى إلى انخفاض قدرة المثانة على تخزين البول أو فرط نشاطها.
-نقص هرمون الأستروجين.
- استئصال الرحم في النساء فتعد المثانة والرحم مرتبطان معًا بنفس العضلات والأربطة، فأي جراحه في الرحم تؤدي الى تلف عضلات قاع الحوض مما يؤدي الى السلس البولي.

أطعمة المسببة تهيج في المثانة

على الجانب الأخر ذكر موقع "medicalnewstoday " أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، وهىتبغ، وشوكولاتة، وبعض الفواكه ، مثل التوت البري والعنب والأناناس والفواكه الحمضية والتفاح والشمام والخوخ، وبعض الخضراوات ، مثل البصل والطماطم والفلفل، والحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن الناضج والقشدة الحامضة واللبن، والجاودار، والتوابل والخل والجوز والفول السوداني.

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