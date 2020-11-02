توقفي عن تناولها.. أطعمة تسبب السلس البولي

على الجانب الأخر ذكر موقع "medicalnewstoday " أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، وهى تبغ، و شوكولاتة، و بعض الفواكه ، مثل التوت البري والعنب والأناناس والفواكه الحمضية والتفاح والشمام والخوخ، و بعض الخضراوات ، مثل البصل والطماطم والفلفل، و الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن الناضج والقشدة الحامضة واللبن، و الجاودار، و التوابل والخل والجوز والفول السوداني.