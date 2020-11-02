شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور





رصدت الشرطة الأسبانية رجلًا يحمل كيسًا بلاستيكيًا غريبًا ويتجول به في شوارع المدينة وبين المارة، ثم قام بإلقائه في النهاية داخل صندوق لإعادة تدوير القمامة.





ألقت الشرطة الأسبانية القبض على الرجل، وقام رجال الأمن بفحص الكيس البلاستيكي ليتفاجأوا برأس بشرية مقطوعة قد تم وضعها بداخله.





يظهر الفيديو لحظة إخراج رجال الشرطة للرأس المقطوع من الكيس البلاستيكي، بعدما رصدوا رجلًا غريب الأطوار يحاول التخلص من الكيس في صندوق إعادة تدوير القمامة.





في بداية الأمر ظن المتواجدون في مكان الحادث بأن الأمر ما هو إلا مزحة سخيفة بمناسبة الهالوين إلا أن التقارير المحلية أكدت أن الرجل أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال.





وأوضحت الصحيفة أن محكمة مدينة هويلفا أمرت المسئولين بعدم الإدلاء بأية تعليقات عن تفاصيل الواقعة، حتى الانتهاء من التحقيقات والوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.

مع انتشار الاحتفالات بأعياد الهالوين د، أثارت جريمة مروعة الشعر في شوارع مدينة هويلفا الأسبانية، بعدما تفاجأت الشرطة برأس بشرية مقطوعة داخل صندوق قمامة.