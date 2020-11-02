نجم المقاولون العرب: «عم حارث» أسطورة.. وألفت أغنية من أجله

قال حسن الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه تلقي عرضا رسميا من جانب النادي الأهلى حينما كان لاعبا فى سموحة السكندري قبل عدة سنوات.
وأضاف حسن الشامي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى طلب ضمه حينما كان لاعبا فى سموحة ولكن، رئيس النادي السكندري، فرج عامر تمسك به.
وأوضح حسن الشامي، إنه قام بتأليف أغنية خصيصا، لعم حارث، عامل غرفة خلع ملابس الأهلى، كنوع من التقدير له على مايبذله من أجل القلعة الحمراء.
وأعلن المقاولون العرب عن ضم احمد داودا لاعب جديد لاعب الزمالك والاتحاد السابق لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الكروي المقبل.
وفي الوقت نفسه وقع التونسي وسيم النغموشي لاعب الترجي واتحاد بن قردان التونسي على عقود انضمامه ليحسم النادي صفقتين في مستهل سوق الانتقالات الصيفية.
جدير بالذكر أن المقاولون العرب تأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب 15 عامًا.