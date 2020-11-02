نجم المقاولون العرب: «عم حارث» أسطورة.. وألفت أغنية من أجله

قال حسن الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه تلقي عرضا رسميا من جانب النادي الأهلى حينما كان لاعبا فى سموحة السكندري قبل عدة سنوات.

وأضاف حسن الشامي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى طلب ضمه حينما كان لاعبا فى سموحة ولكن، رئيس النادي السكندري، فرج عامر تمسك به.





وأوضح حسن الشامي، إنه قام بتأليف أغنية خصيصا، لعم حارث، عامل غرفة خلع ملابس الأهلى، كنوع من التقدير له على مايبذله من أجل القلعة الحمراء.



