للكلاب ومزارع الأسماك.. أحد تجار الدواجن النافقة يوضح طرق بيعها.. فيديو

قال هاني شبل، أحد تجار الدواجن النافقة: "أنا عندي مزرعة كلاب بقوم باطعامهم للكلاب لدي، ما يتبقى لدي بقوم بتسويقهم من خلال جروبات الكلاب.



وأضاف خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، هناك العديد من الشباب بيقوموا بوضع إعلانات على جروبات الكلاب مثلي تماما، معقبا: كلنا بنساعد بعض.



وتابع:"الدواجن بيكون لها طريقة خاصة حيث بتكون منزوعة الجلد وغيرة، وهي معروف أنها مخصصة للكلاب وليس للبشر، معقبا: البعض يقوم ببيع الدواجن النافقة إلى مزارع الأسماك.



وشدد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة على ان الوزارة ستقوم بأخذ العديد من الإجراءات الرادعة فيما يخص تجارة الدواجن النافقة، موضحا أن عدم دفن الدواجن النافقة يعمل على نشر الأمراض بين الحيوانات والبشر.