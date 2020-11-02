AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للكلاب ومزارع الأسماك.. أحد تجار الدواجن النافقة يوضح طرق بيعها.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال هاني شبل، أحد تجار الدواجن النافقة: "أنا عندي مزرعة كلاب بقوم باطعامهم للكلاب لدي، ما يتبقى لدي بقوم بتسويقهم من خلال جروبات الكلاب.

وأضاف خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، هناك العديد من الشباب بيقوموا بوضع إعلانات على جروبات الكلاب مثلي تماما، معقبا: كلنا بنساعد بعض.

وتابع:"الدواجن بيكون لها طريقة خاصة حيث بتكون منزوعة الجلد وغيرة، وهي معروف أنها مخصصة للكلاب وليس للبشر، معقبا: البعض يقوم ببيع الدواجن النافقة إلى مزارع الأسماك.

وشدد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة على ان الوزارة ستقوم بأخذ العديد من الإجراءات الرادعة فيما يخص تجارة الدواجن النافقة، موضحا أن عدم دفن الدواجن النافقة يعمل على نشر الأمراض بين الحيوانات والبشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة.. ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة في الدقهلية|شاهد

حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

مصر لن تسقط.. أحمد موسى يطلق هاشتاج كلاب تميم

أحمد موسى: هاشتاج كلاب تميم يتصدر تويتر

في يومها العالمي .. معلومات تجهلها عن الحيوانات.. وهذه الأمراض تنتقل من الكلاب إلى الأشخاص

اليوم العالمى للحيوان.. تعرف على قطط وكلاب نجوم الفن

ترشيحاتنا

الجمهور يطارد محمد رمضان.. لهذا السبب

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

سيول تضرب وادي وتير بسانت كاترين وطور سيناء.. شاهد

أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

سخر من نوح وعصا موسى.. أردوغان يتستر على رسام كاريكاتير يسيء للرسل

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور