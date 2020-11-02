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رياضة

رسميا.. المصري يتعاقد مع لاعب نادي مصر لمدة 4 مواسم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:31 ص
مصطفى سلطان
مصطفى سلطان
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محمد رشاد
أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، التعاقد رسميًا مع مصطفى سلطان مهاجم فريق نادي مصر، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه علي ماهر.

وأنهى المصري البورسعيدي مسابقة الدوري المصري مُحتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما هبط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

وأعلن المصري تعاقده مع مصطفى سلطان بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث وقع اللاعب تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوا المجلس، وكانا قد أنهيا إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق، بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه بالكامل.

كان علي ماهر قد طلب من مجلس إدارة المصري سرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد، حيث نجح مجلس إدارة المصري في التعاقد مع اللاعب والذي أبدى رغبته المُلحة في اللعب للمصري صاحب الجماهيرية الكبيرة التي من شأنها أن تدفع اللاعبين للتألق من ناحية ولرغبته في المران تحت قيادة علي ماهر صاحب النتائج المتميزة مع المصري في الدور الثاني من الدوري الممتاز.

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